López Miras integra en su Gobierno a los tres diputados 'tránsfugas' de C's y exige al PSOE que retire la moción de censura

Junto a su vicepresidenta, Isabel Franco, de Ciudadanos, a la que no cesó y amplió sus competencias, y todo su equipo de Gobierno, López Miras saca músculo y asegura que "la traición a millón y medio de murcianos" no ha salido adelante. El presidente de Murcia ha integrado en su Gobierno a los tres diputados tránsfugas de Ciudadanos. Además de Isabel Franco, estarán desde ya en su Ejecutivo, Valle Miguélez y Francisco Álvarez Garcia .

En una imagen de estabilidad buscada, López Miras ha exigido al PSOE que retire de inmediato la moción de censura. A su lado la vicepresidenta Franco, que ha asegurado que firmó esa moción por "disciplina y lealtad con mi partido, pero no me eligieron para entregar el Gobierno a Sánchez". Blanco ha manifestado su decisión de no abandonar la formación naranja, y por lo tanto rechazan su condición de tránsfugas.