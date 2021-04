Filomena, pirañas en el Manzanares y extraterrestres, la campaña de Podemos para ir a votar el 4M "pase lo que pase"

Bajo el hastag # EllosVanFijo, los morados insisten en la demostrada fidelidad con las urnas de los votantes de derechas y quieren que el electorado de izquierdas haga lo mismo. Porque esgrimen que l a derecha "no son más", es que van siempre.

Hasta el momento han publicado tres vídeos. El primero de ellos, bajo el título "No sé qué vas a hacer el 4 de mayo". Un espot de 23 segundos, en el que se ve una supuesta invasión extraterreste. "Aunque el 4 de mayo vinieran los extraterrestres" dice una voz en off, "les daría igual, la gente de derechas va a votar sí o sí. No es que sean más, es que van fijo".