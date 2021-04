El filósofo Fernando Savater pide el voto para Ayuso el 4M

El filósofo y escritor Fernando Savater ha pedido el voto para la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una columna titulada 'Convencido', publicada este sábado en El País . "Nunca he votado al PP y me cuesta, pero esta vez será a Díaz Ayuso", manifiesta.

"Hablando de Tom Paine, dijo Bertrand Russel que sus enemigos le odiaron por sus virtudes, no por sus defectos. Creo que lo mismo ocurre con Isabel Díaz Ayuso. Recordemos el escándalo causado por los tanteos con la vacuna rusa hasta que por fin nos enteramos de que no era mala idea. Le reprochan con retorcida indignación lo que ha hecho -traer aviones con material sanitario, el hospital de Ifema y el Zendal- porque no es fácil acusarla de cruzarse de brazos, como tantos otros", comienza diciendo.