El fin de la alarma y la 'tormenta perfecta': sin ley alternativa, la curva al alza y elecciones

Lo segundo es la crispación en el escenario político . Los incidentes en el mitin de Vallecas de Vox han venido a enrarecer aún más el contexto electoral en el que el Gobierno debe aclarar si, definitivamente, desiste o no del estado de alarma. Si decide la prórroga, se verá obligado a negociarla a un paso de la cita con las urnas. Mal plan, salvo que espere al 5 de mayo para despejar la duda in extremis, lo que le forzaría a una negociación exprés , que tampoco es una buena opción.

La estrategia 'win win' de Ayuso

Si decide, como parece, que no haya más estado de alarma, en Madrid hay una interferencia añadida: el cuatro, martes, día de las elecciones es laborable. Pero justo antes el día 3 es lunes declarado festivo por caer el 2, día de la Comunidad, en domingo. Esto es, puente en Madrid (de tres días), en el que al Gobierno le tocará dictar alguna indicación sobre si cerrar perimetralmente la región para evitar un desplazamiento masivo.

El dilema no va a ser menor y le expone al Ejecutivo a la contradicción o al enfrentamiento con Ayuso. O a ambas cosas juntas porque la presidenta madrileña ya ha anticipado que les espera a la vuelta de esa esquina.

“Sería sospechoso que NO nos obligaran cerrar ahora que, casualidad, hay elecciones. Sería muy sospechoso que no lo hicieran”. La frase la estrenó el miércoles tras el consejo de Gobierno pero la idea la ha repetido luego durante la semana.

El gran dilema

Alarma sí, alarma no. Ése es el gran dilema que tampoco ayudan a despejar la irregular marcha de la campaña de vacunación –a esta hora se hace difícil saber a qué grupo de edad se está dispensando la de Astra Zeneca- , las dudas de los constitucionalistas sobre hasta qué punto se puede restringir la movilidad sin ese paraguas legal que Sánchez parece decidido a cerrar, o la falta de una legislación alternativa que ofrezca garantías de que hipotéticas medidas restrictivas que se puedan adoptar van a ser tumbadas, o no, dependiendo de qué juez entienda de ellas.

El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado tramitar en 15 días un plan jurídico que supla al estado de alarma pasada esa fecha. Esta misma semana se ha conocido un informe del Consejo de Estado en el que recomienda adaptar la ley para llenar el vacío que deje la suspensión de la excepcionalidad. Este organismo admite que la legislación estatal vigente "no contiene seguramente los mecanismos adecuados para hacer frente a una crisis de esta envergadura". Se refiere a la pandemia.

El Gobierno llegó a comprometerse hace ya casi un año a esa revisión, y ha tenido tiempo de sobra para hacerlo. Sin embargo, ahora no esta por la labor. La obligación de que sea una ley orgánica, lo que requiere un amplio consenso bien con el PP, bien con los nacionalistas que pueden ver comprometidas sus competencias, puede explicar el cambio de planes.

El Gobierno y la apuesta por la cogobernanza

El caso es que la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que no. Que vale con la legislación vigente, las competencias que ya tienen las comunidades y la pauta que marque el Consejo Interterritorial de Salud. El PP no se da por enterado y redoblaba el viernes la presión al Ejecutivo; exige una convocatoria extraordinaria de la Conferencia de Presidente s.

No lo dio por hecho. Pero dijo “El objetivo del Gobierno es que, una vez vencido el plazo del 9 de mayo, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma”. Demasiado evidente para, en caso de que no sea así, evitar verse expuesto a que le acusen de rectificar. Otra vez.