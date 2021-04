La Fiscalía de Melilla y el Colegio de Médicos denuncian al exlíder de Vox por presunta "apropiación indebida"

El Colegio de Médicos de Melilla y la Fiscalía han denunciado al expresidente de Vox Melilla y actual diputado no adscrito, Jesús Delgado Aboy, por la presunta comisión de un delito de "apropiación indebida" por el modo en que empleó la tarjeta bancaria que disponía del colegio en su calidad de presidente hasta 2019 y su posterior salto a la política de manos del partido de Santiago Abascal.

Un año después, el 21 de enero de 2020, Jesús Delgado Aboy era expulsado como líder de Vox en Melilla después de hacerse públicos unos audios en los que criticaba a la cúpula del partido al asegurar que la formación se había creado para el lucro de "cuatro o cinco personas" y asegurar que el "único cometido" de la dirección nacional del partido es "recaudar, recaudar, recaudar y recaudar". Delgado, no obstante, no entregó a Vox su acta de diputado lograda en mayo de 2019 y desde febrero de 2020 se convirtió en "diputado no adscrito".