La fortaleza de Vox en Castilla y León complica la estrategia de Casado

Cuando ya no se pueden publicar más encuestas, los últimos sondeos privados y del CIS coinciden en las tendencias a seis días de las elecciones en Castilla y León: el Partido Popular se desinfla frente a un Vox, que muy fuerte y en ascenso, le sigue mordiendo votantes por el flanco derecho. Eso, y la irrupción con cada vez más fuerza de la España Vaciada y los partidos localistas.

La campaña se está haciendo larga a los populares desde que el 20 de diciembre el presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, convocó elecciones para el 13F con la excusa de la "traición" de Ciudadanos. Los últimos sondeos no auguran un triunfo claro que refuerce al PP en Castilla y León -y de paso el liderazgo nacional de Pablo Casado- y abra un ciclo de triunfos electorales que deberían culminar con el PP entrando en el Palacio de la Moncloa.

“ Han querido jugar a aprendices de brujo . Va a salir bien, pero no tan bien como pensábamos”, reconoce un dirigente muy próximo a Casado, consultado por NIUS.

Cunden los nervios, y con los de Abascal disparados en los sondeos, Casado da un nuevo bandazo. Parece entregado a copiar el manual de estilo de Vox con un discurso mucho más agresivo, en contra de la opinión de los barones territoriales, y de parte del partido, que aconsejan no abandonar el centro, y olvidarse de la extrema derecha. “Nadie discute el liderazgo de Casado, pero no hay que moverse del centro , y debemos ensanchar nuestra base electoral”, aconseja el exministro José Manuel García-Margallo. Reconocen que van “cuesta abajo”, y Casado “no aporta nada nuevo”.

Desde el entorno de Casado, entienden ese nuevo giro como una forma de movilizar a un electorado que no tiene sensación de campaña y al que “no le viene mal un poquito de tensión, aunque te aleje del centro”. En unos comicios convocados al margen de las municipales, los populares luchan contra la abstención.

“El problema es que falta una semana y estamos cuesta abajo. Empezamos fuerte con el tema de la carne y se nos está haciendo muy larga la campaña. Mañueco debe de ser algo más imaginativo, Pablo no aporta nada nuevo , la política nacional lo contamina todo, y tienes unos señores de Vox, a los que el campo, la caza, el lobo y las vacas les está dando un gran redito”, reconoce esa misma fuente.

Las encuestas dicen que si Mañueco gana el 13F tendrá que pactar con Vox, y entre o no el Gobierno, dependerá de las exigencias de los de Abascal. El objetivo sigue siendo sumar más que la izquierda, pero se rebajan expectativas. Si al comienzo de la campaña decían que iban a “arrasar”, ahora firmarían los 35 procuradores según distintas fuentes populares consultadas por NIUS .

“Nuestro escenario sigue siendo la mayoría suficiente de la que hemos hablado siempre, y que sabemos nunca fue fácil. No hay que olvidar que venimos de perder las anteriores elecciones y quedarnos con 29, y que el PSOE sacó 35 y ahora ronda los 27”, defienden desde el entorno de Alfonso Fernández Mañueco. Saben que la semana escasa de campaña que queda es decisiva, y la bolsa de indecisos es alta, en torno al 20-25% . “Serán ellos los que fijen el resultado final”, admiten.

Fuentes de muy alto nivel de la formación de Abascal, reconocen que su objetivo ahora no está en entrar en un Gobierno con Mañueco. Con la vista puesta en el adelanto electoral en Andalucía, -su máxima prioridad -, no quieren atarse a una coalición con el PP, del que dicen no se fían.