Peligro de fractura en el PP: Ayuso no cede y Génova busca apoyos para neutralizarla

Ayuso rechaza dará la batalla por el control del PP de Madrid, pero se resigna a que se celebre dentro de 10 meses

Génova deja entrever que tiene el apoyo de más de la mitad del Gobierno de Ayuso, y el entorno de la presidenta contesta que eso es “falso”

La guerra por el control en Madrid divide el partido entre partidarios de Almeida y Ayuso

Los populares asisten atónitos a la batalla fratricida por el control del PP de Madrid, que ha terminado por enfrentar definitivamente a los mejores amigos: Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. En la dirección nacional han empezado a hacer sus cálculos. El plan A es que el alcalde José Luis Martínez-Almeida, -o lo que es lo mismo, Génova-, y Ayuso se pongan de acuerdo, y pacten una tercera vía. Esto es, un nombre de consenso, un ‘ni pa’ ti, ni pa’ mi’, que devuelva la calma a lo que ahora es un tormentón, que amenaza con derivar en ‘tsunami’, y posible peligro de escisión. El nombre que con más fuerza suena es el de la actual número dos del partido en la región, e íntima de Casado, Ana Camins.

“La gente no quiere esta pelea, ni que les obliguen a elegir entre papá o mamá. Almeida y Ayuso tendrán que sentarse a hablar, y si no se ponen de acuerdo, tendrán que buscar una tercera vía”, asegura a NIUS un dirigente del PP madrileño con excelentes relaciones con los tres. El modelo que Casado diseñó para Madrid hace más de dos años era Ayuso a la Comunidad, Almeida a la alcaldía, y Camins al partido. “Camins no es más que una delegada de Pablo en el partido, porque el verdadero presidente del PP de Madrid es Casado. Hasta que no sea presidente del Gobierno, su única fuerza orgánica de verdad es el PP de Madrid, y que Ayuso intente quitárselo, cuando le debe todo, maldita la gracia”, lamenta esta misma fuente.

La presidenta se presentará a la presidencia del PP de Madrid. Se presentará ella, y los militantes tendrá que elegir entre ‘Benzema’ (esto es, Ayuso) o Camins, o quien sea

Desde el entorno de Ayuso insisten en que no hay pacto. “La presidenta se presentará a la presidencia del PP de Madrid. No hay tercera vía. Se presentará con su equipo. Esté hablado antes, o no. Se presentará ella, y los militantes tendrá que elegir entre ‘Benzema’ (esto es, Ayuso) o Camins, o quien sea”, zanjan categóricos.

Por si finalmente hay choque de trenes, en Génova ya han empezado a medir las fuerzas reales con las que cuentan, y a recabar apoyos en el seno del PP madrileño para hacer frente a Ayuso. Es el Plan B. No se van a rendir, porque no quieren bajo ningún concepto que el partido caiga en sus manos. No se fían de ella. Madrid es una pieza clave en la arquitectura de poder del PP, y no se la van a ceder a Ayuso sin dar batalla.

Peligro de fractura

Una guerra abierta como esta exige bandos, y los dirigentes madrileños empiezan a posicionarse. Génova filtra que cuenta con el apoyo de al menos cinco de los nueve consejeros del Gobierno, que ya no serían leales a Ayuso.

Enrique López, titular de Interior, Justicia y Víctimas del terrorismo, pero también responsable de Justicia del PP, con asiento en la cúpula del partido y hombre de la máxima confianza de Pablo Casado; Enrique Ruiz Escudero, titular de Sanidad; Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local, y con línea directa con los alcaldes y dirigentes populares de la región; David Pérez, que en 2019 hizo ticket electoral con Ayuso. Hasta ahora todos ellos habían comprado la posición de la dirección del partido de que no toca adelantar el congreso que dará el control del PP de Madrid. La última en sumarse a esa lista sería la consejera de Medio Ambiente Paloma Martín.

Ayuso no tiene el aparato, pero puede tener a los afiliados, aunque contra Almeida las fuerzas están bastante más igualadas

Desde el entorno de la presidenta de Madrid aseguran que no es más que una intoxicación de los fontaneros de Casado. “Es falso. No hay fractura en el Gobierno de Ayuso”, aunque reconocen que lo adelantar el congreso se lo tendrán que comer porque es una decisión exclusivamente de Génova, aunque “sería lo deseable y lo más lógico”, insisten.

En el Gobierno somos un equipo y no hay ninguna diferencia de opinión sobre este tema. Ella va a ser la presidenta del PP regional. No creo que a nadie le quepa la menor duda (Enrique Ossorio)

“En el Gobierno somos un equipo y no hay ninguna diferencia de opinión sobre este tema. Ella va a ser la presidenta del PP regional. No creo que a nadie le quepa la menor duda”, asegura su número dos Enrique Ossorio, que aporta como prueba irrefutable de la idoneidad de Ayuso, que recibe premios en el extranjero. “Pocos dentro del partido pueden decir lo mismo”, apostilla. Su portavoz en la Asamblea y jefe de su campaña electoral, Alfonso Serrano, también está del lado de la lideresa madrileña. “Evidentemente la apoyo”, sumándose a una lista en que por supuesto también están Esperanza Aguirre, Cayetana Álvarez de Toledo, y sobre todo a la militancia. “No tiene el aparato, pero puede tener a los afiliados, aunque contra Almeida las fuerzas están bastante más igualadas”, precisa un dirigente que conoce bien el partido.

Almeida no aclara si se enfrentará a Ayuso

El alcalde de Madrid sigue sin aclarar si se enfrentará a Ayuso por el control de Madrid empujado por la dirección nacional de su partido. Reconoce con pesar que está “harto” de responder preguntas sobre el PP regional. Los populares se asoman al abismo de una posible fractura, aunque desde el lado de Ayuso confían en que la sangre no llegue al río.