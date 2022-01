Francisco Igea, candidato de Ciudadanos en CyL: "La estrategia del PP es asesinar al centro y eso es muy idiota"

"No tengo intención de dejarme asesinar (por el PP). Mi coche ha salido de la plaza de Dallas", afirma el candidato de Ciudadanos

Igea considera que "Ciudadanos saldrá de la UCI a planta" después de la campaña del 13F en Castilla y León

Asegura que es una "falta de respeto", tras la polémica de las macrogranjas, ver a unos "vestidos de monteros" y "señoritos con castellanos" pisando prados

Francisco Igea (Valladolid, 1964), es médico especialista en aparato digestivo, está acostumbrado a las vísceras, también a las de la política. Al candidato de Ciudadanos a la presidencia de Castilla y León se le cortó la digestión el 20 de diciembre cuando su socio de gobierno, el popular Alfonso Fernandez Mañueco, adelantó las elecciones de forma unilateral. Igea se quedó sin vicepresidencia y con un enfado monumental.

Conocido por decir las cosas sin anestesia, Igea plantea una campaña a cara de perro con el PP, le duele la "estrategia idiota" de Génova y no piensa casarse con el PSOE. Las encuestas le dan de nuevo -junto a la España Vaciada- la llave de la gobernabilidad. Pese a que pierde escaños, este naranja piensa dar la batalla y ganarla, aunque sea como el Cid.

Pregunta: El PP decidió por sorpresa adelantar las elecciones en Castilla y León, como hizo en Madrid. ¿Le han pillado a usted en medio de un cambio de estrategia nacional del PP?

Respuesta.: Hay una estrategia nacional del PP que es probablemente la estrategia política más idiota que he visto, y ya he visto unas cuantas idiotas en este país. Si tu estrategia es asesinar al centro, es que es muy idiota. Pero no porque nosotros seamos las víctimas de ese asesinato sino porque eso corta tu capacidad de dirigirte a la inmensa mayoría que ocupa el centro político.

P.: Y te pone en manos de Vox

R.: En España no hay alternativa si tú no ocupas el centro político y te convierte en rehén de unos señores que son iliberales y autárquicos y con un programa regresivo. Y eso es lo que tú les estás ofreciendo a los españoles como alternativa a Sánchez y Podemos. Esto es decir a la gente: 'o con estos burros o con estos otros burros'. Al PP le ofrecimos ir en coalición y no quisieron. Eso habría supuesto mayoría absoluta, indiscutible. Me pregunto: Es que no hay nadie sensato en el PP que pensase: "Se presentan juntos estos señores, sacan la absoluta, ocupan el centro y renuncian a VOX, a la caverna y a la montería".

P.: Es la estrategia de Génova

R:. Esto es lo que ha decidido el señor Casado, que en vez de convencer y seducir al centro, intenta asesinar. No creo que vaya a ir bien. Y le informo (a Casado) de que no tengo ninguna intención de dejarme asesinar. Mi intención es sobrevivir al atentado y de momento el coche ha salido de la plaza de Dallas y nosotros seguimos.

P:. Pero Ciudadanos va a necesitar subirse a otro coche si quiere volver al Gobierno de Castilla y León. Usted ya ha dicho que con Mañueco no, pero ¿pactaría con otro del PP?

R.: Llegado el caso, lo que yo no quiero es deshonestidad. Sinceramente ha llegado el momento de cortar este ciclo de mentiras y deshonestidad por el que se arrastra la política española. Hay que empezar a desterrar de nuestra vida política eso de 'con quién vamos a gobernar'. Nosotros nos presentamos para gobernar, no para prestarle el voto a nadie. Y si nos necesitan estaremos con el que más espacio político nos deje para gobernar. Con quién más intersección política consigamos en nuestros programas.

P:. ¿Entonces ha cortado por lo sano con Mañueco?

R.: Mañueco necesita una temporada de aislamiento y reflexión. Necesita estar en su casa. No le conviene este oficio. Lo que ha hecho es muy deshonesto. Además está poniendo a la Comunidad al servicio otra vez de la ambición personal de Pablo Casado. Mañueco habla de Sánchez porque le han dicho que hay que hablar de eso para ayudar a Pablo Casado a llegar a La Moncloa, en vez de ayudar a los ciudadanos a llegar a fin de mes. Nuestra tarea en la comunidad autónoma no es ayudar a que Pablo Casado llegue a La Moncloa.

P:. Y si no es con el PP, ¿podría ser con el PSOE?

R:. Con el Partido Socialista es muy difícil porque él ha cuestionado nuestras políticas. ¡Nos presentó una moción de censura que nosotros votamos en contra!. Nosotros defendimos nuestras políticas y el PSOE atacaba nuestras políticas. Por tanto, es difícil llegar a un acuerdo programático con quien ya te ha hecho una enmienda a la totalidad de tus políticas. Pero de lo que vamos a hablar, cuando pasen las elecciones, es de política.

P.: Usted es médico, ¿está Ciudadanos en la UCI?. ¿El PP ha adelantado las elecciones para darle la puntilla en Castilla y León?

R.: Una cosa es que tú tengas un partido político que ha decidido que su manera de dirigirse al centro político es asesinarlo, y otra cosa es que eso vaya a ocurrir. Muy probablemente después de estas elecciones Ciudadanos va a salir de la UCI a planta con muy buen pronóstico porque todos los síntomas de esta campaña nos dicen que el enfermo está mejorando. Vamos a poder mandarlo a planta en breve.

P.: Siguiendo con el símil, ¿son peores las vísceras de la política que las del común de los mortales?

R.:Están bastante peor las del común de la política. Pero bueno la política no es lo que hemos visto estos días en esta comunidad, eso es la antipolítica. Llevamos seis años en este país con una política muy mala, muy de ciclo corto, de polarización, de populismo. Es todo un tebeo. Llevamos seis años instalados en un tebeo y haciendo muy malas políticas. La política está enferma desde las tripas. La política española está enferma y si las tripas están enfermas necesitan un buen médico.

P.: Y usted ¿qué le receta a Castilla y León?

R.: Yo creo que los remedios que le estábamos aplicando a la comunidad eran buenos. El paro había bajado. Nuestra comunidad empezaba a recibir más gente de la que se iba. Desde el punto de vista del Producto Interior Bruto se ha sufrido menos la crisis. Y los remedios son muy fáciles: transparencia, libertad, acabar con el clientelismo. Además de una política industrial más agresiva. Somos una comunidad muy industrial. Burgos es la cuarta provincia española con más industria.

P.: Pues parece, por el asunto de las macrogranjas, que solo hay campo y vacas

R.: La gente no tiene ni idea. Como estamos llenos de 'monteros' estos días (se ríe). Las macrogranjas no existen como tal. Al margen de que el ministro Garzón es el tipo más inoportuno que he visto. Hablar mal de un sector es un error grave, en fin, tenemos un ministro idiota. Además han convertido al sector primario en la patochada que estamos viendo estos días. Unos señores disfrazados de montería recorriendo la comunidad con cetrería incluida (Vox) y otro señor abrazando vacas y ternerillos en un prado con la música de Vivaldi. ¿Cuándo dejarán de faltar al respeto?. El problema del campo son los costes. Hay que recortarlos.

P.: ¿Teme que la España Vaciada le quite votos?