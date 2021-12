Igea (Cs) tacha de "inmoralidad" el adelanto electoral de Mañueco en Castilla y León: "No es un hombre de bien"

Ni en sus peores pesadillas se imaginaba el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Ciudadanos), que su socio de gobierno, el PP de Alfonso Fernández Mañueco, rompería su pacto en vísperas de Navidad y convocaría elecciones anticipadas para el 13 de febrero. "No tenía ni la más remota idea".

Igea se ha mostrado indignado con la decisión unilateral del presidente castellanoleonés. "No ha habido reunión previa". Igea carga contra Fernández Mañueco: "No es un hombre de bien", ha dicho durante una entrevista en Onda Cero. Mañueco les dio "su palabra de que no habría elecciones" y hoy se han desayunado con esto.