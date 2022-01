Un local de cazadores, castillos o teleclubs, hasta 100.000 bienes que la Iglesia registró como propios en 70 años

Cuando esta semana, el Gobierno llegaba a un acuerdo con la Conferencia Episcopal, que asumía un millar de errores en las inmatriculaciones de 35.000 bienes que ha hecho suyos en los registros de la propiedad de toda España desde 1998, en el ayuntamiento de Posadas, en Córdoba miraron si en la lista estaba su local de cazadores, pero no.

En ese consistorio nadie se explica por se inmatriculó ese local, cercano a la iglesia pero que nunca ha tenido actividad religiosa. Rafa Fenoy, concejal de Turismo de la localidad, explica a NIUS que el local está dentro del inventario de bienes del ayuntamiento , aunque no es la única propiedad de Posadas que la Iglesia ha hecho suyos.

Para entonces, el ayuntamiento se lo había cedido a una asociación de cazadores y sigue siéndolo, pero la propiedad, a efectos oficiales, es del clero. Fenoy apunta a la posiiblidad de llevar el caso a la Justicia europea, aunque de momento la decisión no está tomada.

No es la única propiedad municipal que ha sido inmatriculada en Posadas. Lo mismo ha ocurrido con la parcela que ocupa la Parroquia de Santa María de las Flores, incluida una parte de la plaza pública que hay allí; los terrenos anexos a una ermita; y otro paraje que depende de la Confederación Hidrográfica.

Antonio Manuel asegura que los errores reconocidos ahora en los bienes registrados por parte de la Iglesia no se van a tener ningún efecto práctico por el tipo de inmatriculaciones que son. Además, eso supone un aval para "quedarse con todo lo demás" , un respaldo que para más INRI, le concede "el Gobierno más progresista de la historia de este país", por eso no encuentra motivos para aplaudir el acuerdo.

Durante su charla con NIUS, Rodríguez apunta a la "inconstitucionalidad" de esa capacidad de la Iglesia para registrar bienes como suyos sin demostrarlo, porque el artículo de la Ley Hipotecaria que le daba ese privilegio no debería tener efecto desde que se aprobó la Constitución: " Imagina que hay un artículo que dice que una mujer no puede matricularse en la universidad sin permiso de su marido, eso no hay que derogarlo porque es inconstitucional, así que esto tampoco hace falta derogarlo", explica.