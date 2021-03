Carrizosa, líder de C's en Cataluña, sobre la marcha de disidentes: "Podemos aguantar 30 y 50 fugas"

Así se ha referido a la marcha de diputados y senadores que deja a C's en una situación comprometida: ha fracasado en su moción de censura en Murcia y ha perdido el gobierno en esta comunidad y en la de Madrid ; también ha perdido su grupo propio en el Senado. "A mí, que de varios miles de afiliados y cargos en toda España de todo tipo y condición, se larguen una treintena o 50, pues me quedo igual porque estamos en un periodo de reubicación política ", ha insistido Carrizosa, para el que las fugas producidas no son "ni tantas ni tan decisivas".

En este sentido, ha reivindicado representar el centro político al asegurar que pueden pactar con el PP y con el PSOE, por lo que ha animado a aquellos que discrepen a que abandonen el partido: "El que no lo entienda, veo lógico que se vaya a partidos de derecha o de izquierda porque, entonces, es que no entiende lo que es el centro... quien no sea centrista, que se vaya". Por ello, el líder de la formación naranja en Cataluña asegura que "estos goteos son programados en muchos casos" y ha defendido que la dirección del partido ha superado la crisis "cerrando filas alrededor de Inés Arrimadas".