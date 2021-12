Sin cacheos aleatorios, ni responsabilidad de los convocantes: Así será la reforma de la de la Ley Mordaza

Los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil no podrán identificar a las personas en la vía pública a no ser que haya indicios “fundados racional y objetivamente” de la comisión de un delito, que deben quedar por escrito. Además, los agentes podrán acceder a un domicilio sin orden judicial cuando haya riesgo de presuntos delitos de maltrato animal, y el Gobierno atenderá una reivindicación histórica de los funcionarios de prisiones, que serán considerados a los efectos de su trabajo como agentes de la autoridad.

Por su parte, Más País propone entre otras cuestiones la suspensión de las sanciones frente a las “faltas de respeto” a los agentes siempre que no sean una cuestión penal, que se elimine la responsabilidad de los organizadores frente a los actos violentos ante terceras personas y que se retiren las sanciones para las personas que ejerzan la prostitución frente a instituciones como colegios. El partido explica que su objetivo con la medida es no penalizar o perseguir a las mujeres en situación de vulnerabilidad si no poner el foco en los clientes, que sí deben ser sancionados. Una reforma similar a la propuesta también por Podemos.