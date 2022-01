Funcionarios, rebotados de otros partidos y una abuela autónoma, así son los cinco candidatos de España Vaciada

Son dos hombres y tres mujeres. Su perfil es variopinto, también sus ideologías, pero no su objetivo: defender su tierra

Hay novatos y rebotados de otros partidos como C's y Podemos, se presentan a las elecciones del 13F de Castilla León en Valladolid, Soria, Palencia, Salamanca y Burgos

Financian sus campañas con donaciones o 'crowdfunding'. Su meta es llegar a 25.000 euros por candidatura

A los cinco candidatos de España Vaciada no les ha hecho falta poner vacas en sus mítines porque las ven a diario, al igual que ven como sus pueblos se quedan vacíos. O desaparecen líneas de autobús y tren (en Salamanca han eliminado 127 trayectos y en Soria, los 12 viajes semanales a Barcelona se han quedado en dos). O como en muchos lugares solo se pueden poner malos "los jueves a las 12", que es cuando viene el médico. Esto por no hablar de las dificultades de acceso a Internet. "Solo en la torre tienes cobertura", es el soniquete de muchos pueblos en la España vaciada .

Por eso Ángel, Verónica, Nieves, Joserra y Cristina han puesto pie en pared. Ellos cinco son la cara visible de las agrupaciones de la España Vaciada y Soria¡Ya! que por primera vez se presentan a las elecciones en Castilla y León convocadas para el 13f.

Algunos son novatos, otros han militado en otros partidos. Pero ahora los cinco huyen de las etiquetas. "Esto no va de derechas ni de izquierdas", repiten como un mantra. Afirman que lo suyo "es transversal" y que su ideología es "apostar por nuestra tierra". Quieren escaños para "evitar la despoblación y dar más y mejores servicios".

Su campaña es de "atarse el cinturón". Sin subvenciones, se financian con donaciones y microcréditos. Esperan lograr unos 25.000 euros por candidatura. Con biografías dispares, sus diferentes caminos les han unido en un mismo objetivo: "lograr hacer cosas, de verdad".

Ángel Ceña, la 'moral' de un atlético en Soria ¡Ya!

"Esto es un locura. Me ha cambiado la vida en dos semanas", Angel Ceña (Soria, 1967) está apabullado por la repercusión mediática. Es el primer candidato de Soria ¡Ya! a unas elecciones. Este inspector de Transportes de la Junta de Castilla y León es novato en estas lides, pero lleva 21 años participando en el movimiento Soria ¡Ya!. "Alguien tenía que dar el paso y me eligieron", sostiene, aunque lo mantuvo en secreto a su familia hasta después de Navidad "para que no se filtrara".

De Soria, con dos carreras (Derecho e Historia) y seguidor del Numancia y del Atlético de Madrid afirma risueño que sabe "lo que es sufrir".Las encuestas dicen que su agrupación de electores podría sacar al menos un escaño el 13F. "Sería bonito", dice sin fiarse mucho.

"Si fuera por promesas, Soria estaría ahora como Suiza" (Ángel Ceña, candidato Soria ¡Ya!

Ángel sabe que el suyo "no es un partido de Gobierno" pero en su objetivo está pactar con el partido ganador. "No somos muleta de nadie pero (si se da el caso) nos gustaría llegar a un pacto de investidura y negociar nuestro programa". La lista de reivindicaciones es larga pero hay una que le duele más: "faltan médicos". En la provincia española con menos densidad de población (8,6 personas por Km2) hay que hacer "turismo sanitario a Burgos recorriendo más de 200 kms" y eso "no puede ser".

Nieves Trigueros, la autónoma del girasol "harta de las palmaditas en la espalda"

Su mechón blanco sobre su pelirroja melena es todo un aviso a navegantes. Nieves Trigueros, 58 años, candidata por "Palencia, España Vaciada" no deja indiferente a nadie. Vive en Meneses de Campos (Palencia), 120 habitantes "y bajando". Autónoma del sector del girasol, historiadora y abuela de dos nietos es un torbellino de palabras y de reivindicaciones. "Yo era un ratón de biblioteca y saqué las garras".

Nieves se rebeló contra la despoblación y la sostenibilidad hace 10 años. El pueblo de sus padres, Pedraza de Campos (Palencia), estaba amenazado por una incineradora. "Hice hasta escraches, que entonces se podía", recuerda. Y desde entonces no ha parado.

"Clama al cielo que solo te puedas poner malo el jueves por la mañana que es cuando hay consulta" (Nieves Trigueros, Palencia-España Vaciada)

Ahora ha dado el paso "harta de las buenas palabras y los pocos hechos". Le duele que solo piensen en ellos, en la España Vaciada para "instalar macrogranjas", que no se potencie la implantación de otras industrias, que "dé igual que desaparezcan escuelas". Exige que se apoye a la mujer rural "no solo la que trabaja en el campo, si no la que vive en un pueblo y a lo mejor es ingeniero. Nosotras anclamos población".

Es novata, pero viene con promesas "no estaré más de 8 años en política. Su trabajo es lo primero "me gusta y me ha costado mucho llegar", dice. Previsora donde las haya, hasta consultó a su gestoría si había alguna incompatibilidad si lograba el escaño. No la había.

Cristina Blanco, una publicitaria bajo el estigma de un pasado en Ciudadanos

A Cristina Blanco Rojo en sus 35 años le ha dado tiempo a licenciarse en Publicidad, hacer un máster en Comercio Internacional y trabajar en México, Uruguay e Italia. "Pero parece que solo cuente que durante un año estuve afiliada a Ciudadanos", se queja. 14 de los 18 candidatos que van en la lista Valladolid-España Vaciada, son 'ex' del partido naranja.

"Me di de baja en octubre porque no me gustaba lo que había", cuenta esta concejal de Medina del Campo (Valladolid). "Me fui a la oposición y perdí hasta el despacho, pero no me importó". Asegura que ella quiere trabajar por su pueblo. "A la gente le preocupa que le cierren la guardería porque no hay niños, no que debatas sobre Cuba", apunta.

"Esto no va de ideología, va de tener wifi, cobertura, un cajero cerca o un consultorio médico" (Cristina Blanco, Valladolid-España Vaciada)

Así que, cuenta que le propusieron encabezar la lista y ella dijo "sí". "Es que esto no va de ideología, va de tener wifi, cobertura, un cajero cerca o un consultorio".

A Cristina le importa su pueblo y los otros 224 que tiene su provincia. "Valladolid no se acaba en el Paseo Zorrilla". Y como aval para llegar, presenta sus logros como independiente "otra concejal y yo hemos logrado medio millón de euros para ayudar a los autónomos en la pandemia". Vestida de rojo, Cristina insiste en sacudirse su fugaz pasado naranja.

Jose Ramón González, el cooperante burgalés que quiere "dar voz a los olvidados"

Su camiseta luce un lema: "Be kind" (Sé amable) y desde luego que José Ramón González Enciso 'Joserra', candidato de Vía Burgalesa-España Vaciada, lo es. A sus 36 años, este burgalés explica con elocuencia el objetivo de su agrupación. "No queremos ser procuradores en Cortes, queremos ser procuidadores". Lo dice alguien que es consultor en procesos de bienestar y concejal en Villasur (Burgos) un pequeño pueblo de 300 habitantes.

Y su campaña se basa en eso, en escuchar de "abajo a arriba" y de manera "participativa". Todo para poder "cuidar" a los que peor están. "Hay que dar voz a los que están sufriendo esta despoblación", asegura a NIUS.

"Queremos ser la voz de las personas que sufren la despoblación, que no tienen acceso a servicios" (José Ramón González Enciso, Vía Burgalesa- España Vaciada)

Joserra, como le llaman los suyos, es licenciado en Ciencias de la Salud. Tiene dos máster (uno en Cooperación Internacional cursado en Países Bajos y otro de gestión de ONG) y muchísima empatía. "Buscamos una redistribución más justa de los recursos y los servicios(...) que las personas tengan lo que necesitan", sostiene.

Donde unos ven problemas, él observa oportunidades. Como en el asunto de las macrogranjas, defiende los modelos sostenibles y que respetan el medio ambiente pero, cauto, afirma que las transformaciones hay que hacerlas "con respeto, con cuidado para todas las personas involucradas y de la manera más amable". Como él.

Verónica, una mente privilegiada para frenar la despoblación

La candidata de Salamanca España Vaciada, Verónica Santos es muy inteligente y se le nota (diagnosticada de Altas Capacidades, habla con fluidez cuatro idiomas). Un discurso estructurado y análitico sale de boca de esta salmantina de 34 años. El adelanto electoral le descuadró sus planes. "Nos pilló con el pie cambiado. Esperábamos dos meses más", confiesa a NIUS.

Licenciada en Derecho y funcionaria de la Junta, "es lo que siempre quise ser". Verónica juega con ventaja en estos comicios. Tiene experiencia política. Un pequeño escarceo con Podemos, -se presentó a las primarias de Salamanca en 2019- y fue coordinadora del Grupo Mixto en el Ayuntamiento.

"Hay que garantizar 100 MB de conexión a internet, una autovía a 30 kms y estar a menos de 30 minutos de los servicios básicos" (Verónica Santos, Salamanca- España Vaciada)

Su prioridad es lograr "un equilibrio territorial que se ha ido socavando". Y la fórmula para conseguirlo son tres cifras, el 'Plan 100-30-30' . "100 MB garantizados de acceso a internet en todos los pueblos, una autovía como mucho a 30 kilómetros y 30 minutos de desplazamiento a servicios básicos", explica.