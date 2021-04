Gabilondo e Iglesias discrepan sobre la presencia de Podemos en un futuro gobierno progresista en Madrid

Gabilondo dice que él no ha hablado con Iglesias de ese asunto como proclama el candidato de Podemos

Promete pagar el primer mes de alquiler a jóvenes menores de 30 años

En el equipo del candidato Gabilondo no quieren ni oír hablar de cómo sería un futuro gobierno progresista. Lo único que repiten es que debe estar presidido por él. No les gusta que Pablo Iglesias se dedique a dar por hecho que Unidas Podemos se sentará en ese Consejo de Gobierno. Ángel Gabilondo ha dejado claro que ahora mismo ese no es el debate y que de ese asunto no ha hablado con Iglesias. "Yo le pido a él el apoyo a un gobierno, no le he pedido nada más", ha dicho el cabeza de lista del PSOE.

Ha sido en el plató de La Sexta, el mismo donde un día antes, Iglesias no dudó de que su formación estaría dentro del gobierno si daban los números en la izquierda. "Lo tengo clarísimo, está habladísimo", proclamó el líder de Podemos. "No sé con quién está hablado, conmigo no", aclara Gabilondo que en las últimas horas manda el mismo mensaje a su adversario: "No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo".

"Gobierno progresista liderado por el PSOE"

Gabilondo incide en que quiere ser el presidente de "un gobierno progresista liderado por el PSOE", aunque recuerda que antes que nada "deben hablar las urnas". En las filas socialistas confían en que si finalmente hay una mayoría progresista de izquierdas entre PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, se llegue a un consenso. "Yo espero que encontremos el acuerdo", sostiene Gabilondo. Y añade: "Mis palabras son cuidadas, no estoy hablando de formar gobierno. Ya hablaremos de eso".

A primera hora de la mañana, en una entrevista en la Cadena SER, se le preguntaba qué pasaría si Moncloa le imponía a Iglesias dentro de su ejecutivo. Gabilondo respondía rotundo que a él no "le teledirige nadie" y que es "muy pertinaz y muy resistente". Entre las grandes diferencias reconocidas por ambas partes están los impuestos. Mientras Iglesias propone una subida, Gabilondo se reafirma en cada acto electoral en que si es presidente "los madrileños no pagarán ni un euro más" en los dos próximos años, lo que va a durar la legislatura. Para el candidato del PSOE se trata "un tiempo excepcional" donde no es el momento de subir la presión fiscal.

Un mes de alquiler para los jóvenes

Respecto a las políticas de vivienda, una de las banderas para los dos partidos, Gabilondo se ha comprometido a pagar el primer mes del alquiler para los jóvenes menores de 30 años. Ha cifrado el coste de la medida en 56 millones de euros. También ha apostado por la creación de 15.000 viviendas con "dimensión social".