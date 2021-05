Gabilondo no dimite y recogerá su acta de diputado en la Asamblea de Madrid

Tras el batacazo electoral, Gabilondo reconoció su fracaso: "Los resultados no son buenos, no lo he logrado y lo lamento" . El PSOE ha perdido trece escaños y ha pasado de ser la primera fuerza en la Cámara autonómica a la tercera, superada en votos por Más Madrid . Un día después del varapalo, la ejecutiva del partido en Madrid hará el primer análisis de los resultados.

Gabilondo ya admitió que los resultados electorales "no son buenos" y que en el partido reflexionarían "con tristeza y entereza". "No he sido capaz. Las cosas estaban plateadas en otros términos y yo no descalifico a nadie porque haya sido así. Nosotros seguiremos tratando de evitar la confrontación, porque Madrid no necesita eso, sino estar unidos todos los madrileños", defendió.