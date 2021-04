Gabilondo propone a todos los partidos un "cordón sanitario" para que Vox no entre en el Gobierno de Madrid

Gabilondo, en el Foro Nueva Economía, defiende que nos encontramos en "una encrucijada muy peligrosa para la democracia" tras la negativa de Vox a condenar las amenazas de muerte recibidas por el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil. También ha citado el candidato, la campaña de Abascal contra los menas , los menores extranjeros no acompañados, a los que criminaliza vinculándolos con la inseguridad.

Vamos a hacer un cordón para que Vox no entre en ningún gobierno (A. Gabilondo)

No vale esa equidistancia, según Gabilondo, entre el "racismo y el no racismo", entre "la exlusión y la inclusión". "Vamos a hacer un cordón sanitario para que Vox no entre en ningún gobierno", ha proclamado el candidato.