Gabilondo, sobre el cartel de los menas de Vox: "Fuera o no delito es impresentable"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha indicado que el cartel que colocó Vox en la estación de Cercanías de Sol en contra de los menores extranjeros no acompañados "fuera o no delito es impresentable".

"La primera decisión fue que no era un delito y para nosotros, fuera o no delito, es impresentable ese cartel porque atenta la dignidad de los menores extranjeros no acompañados. Hay cosas en la vida que aunque no sean un delito no están bien", ha zanjado el candidato socialista.