Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso, ha querido que sus primeras palabras tras semanas de duro enfrentamiento con la vicepresidenta Yolanda Díaz, hayan sido para tranquilizar al Gobierno de coalición. Si de Esquerra depende, la mayoría de la investidura que sustenta al Gobierno no va a implosionar por culpa de la reforma laboral. "Hoy no se acaba el mundo. Algunos lo creen, pero no se acaba. Mañana tendremos que seguir hablando, porque al menos nosotros somos muy conscientes de la alternativa", ha dicho Rufíán mirando a la bancada azul.