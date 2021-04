Cuca Gamarra se va a Logroño para hacer campaña por Ayuso para las elecciones del 4M en Madrid

Así, ha añadido, "igual que hay en un momento determinado muchos ex votantes o ex dirigentes del PP se fueron a otros partidos, en este momento en el que se está reunificando el centro derecha, se está produciendo el movimiento inverso, muchos ex votantes y ex dirigentes vuelven porque es la única opción que puede liderar un centro derecha fuerte y que sea la alternativa real a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, que es lo que los españoles necesitan y quieren de nosotros".