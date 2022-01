Los ganaderos y el Gobierno dan un primer respiro a Garzón

Aunque al asunto aún le queda cuerda para rato, Alberto Garzón disfruta de unos primeros instantes de respiro tras el vendaval desatado por sus declaraciones a The Guardian. Lo esencial es que ha pasado ya un tiempo, y eso desgasta hasta las más encendidas polémicas. Pero no es solo eso.

Ramos, concluido el encuentro, entendía que Garzón ha matizado lo que dijo y que ellos le han podido trasladar su mensaje. En esencia, que la calidad de la carne española no se puede poner en entredicho y que la propia Agencia de Calidad Alimentaria, dependiente de Consumo, la califica de excelente en un 99’9%. “Le hemos pedido al ministro que no se hable de que la carne no tiene calidad”, enfatizó Ramos. De lo de la dimisión no dijo nada.