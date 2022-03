El Comité de Garantías y Disciplina de UPN confirma la suspensión de militancia a Sayas y Adanero durante 2 años y 6 meses

El Comité de Garantías y Disciplina de UPN ha decidido sancionar a los diputados regionalistas Sergio Sayas y Carlos García Adanero con la suspensión de dos años y seis meses de militancia tras no acatar la directriz del partido de votar a favor de la reforma laboral . Asimismo, les impone la sanción accesoria de inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo.

"Entendemos que ha existido un ánimo por parte de los dos diputados de desobedecer la orden de votar afirmativamente, pero no sólo eso, si no que, además, decidieron votar de forma contraria el día anterior y no comunicar su decisión a la dirección de UPN", concluye.