García Egea admite que habla "frecuentemente" con Rivera y abre las puertas del PP a más cargos de Ciudadanos

Mientras Ayuso no quiere trasvases, el secretario general del PP, Teodoro García Egea , ha vuelto a abrir las puertas de su partido a cargos de Ciudadanos que se dan de baja en las filas naranjas. Para añadir más leña al fuego García Egea ha admitido que tiene muy buena relación con Albert Rivera, expresidente de los naranjas y que hablan "frecuentemente".

Objetivo: centroderecha

"Esto no es un cambio de personas sino reafirmación de los principios que tenemos para que España funcione y construir un país próspero", ha manifestado, para insistir en que hay que llevar a cabo la reunificación del espacio de centroderecha y "no seguir haciéndole ese favor a Pedro Sánchez" con "la fragmentación".

¿Ficharía a Albert Rivera?

"Pero en este momento creo que Albert Rivera no está en esa clave. Tengo buena relación con él, hablamos frecuentemente y tenemos muy buena relación", ha abundado el secretario general de los 'populares'.

¿Elecciones generales a la vista?

Riesgo de que la izquierda gobierne en Madrid

García Egea ha señalado que hasta ahora solventaban los problemas con la cúpula de Ciudadanos hablando y acordando pero que la moción de censura de Murcia, para "desestabilizar a un Gobierno que funcionaba", "lo ha cambiado todo". "La relación de confianza ya no existe", ha enfatizado.

En el caso de Madrid, ha señalado que en cuanto conocen las firmas para presentar una moción de censura "activan la maquinaria para que en Madrid no decidan el señor Aguado y el señor Sánchez sino los propios madrileños". Además, ha subrayado que estos dos años el PP no han visto "mucha colaboración y ayuda" por parte de Cs sino "más bien palos en la rueda".

García Egea ha advertido de que hay un "riesgo" de que gobierne la izquierda en Madrid si no se reunifica el voto de centroderecha en torno a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso. "Existe un riesgo de que la fragmentación nos lleve de nuevo a sacar un buen resultado y no gobernar. Eso no nos lo podemos permitir ni los españoles ni los madrileños", ha enfatizado.