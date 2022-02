Génova toma distancia y deja a Mañueco la negociación con Vox

Casado ya se ha puesto a ello, y en su primer cara a cara del año con Pedro Sánchez, no ha hecho referencia a los comicios en Castilla y León, salvo para restregarle que ya “ha perdido cuatro elecciones” desde que es presidente del Gobierno. Y hasta ahí. Eso no ha impedido que Sánchez le haya apretado con una abstención del PSOE para facilitar la investidura de Mañueco, a cambio de romper con Vox "para siempre y en todos los territorios".

Casado no ha entrado al trapo, y sigue ignorando la oferta porque considera que es una ‘oferta trampa’, mientras su partido sale en tromba para echarla por tierra. “No es creíble y no está legitimado”, dicen en Génova. “No aceptamos lecciones de quien pacta con Bildu y los independentistas, y vota en contra de acabar con los homenajes a los etarras”, añaden para argumentar su rechazo. Tienen claro que no pueden jugar esa carta, porque su electorado no lo entendería.