Gloria Santiago, vicepresidenta del Parlament Balear, denuncia acoso sexual en el Camino de Santiago: "El 061 me ha reñido por ir sola"

La Vicepresidenta del Parlament Balear, Diputada de Podemos por Ibiza, ha confirmado que ha puesto denuncia en la Guardia Civil y ha anunciado que va a seguir haciendo el Camino de Santiago sola: "No quiero tener la culpa de si un tío me agrede por el camino". Gloria Santiago se ha mostrado indignada y ha recordado que el culpable siempre es el agresor "La cosa es que no deberíamos tener que pensar en defendernos". "Voy a seguir haciendo el camino sola porque me da la gana. ni más ni menos", ha añadido.