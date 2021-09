El Gobierno acusa a Vox de deteriorar las instituciones tras el insulto a una diputada del PSOE en el Congreso

El incidente con el parlamentario de Vox, que se negó a acatar el Reglamento del Congreso cuando la Presidencia de la Cámara ordenó su expulsión tras ser llamado al orden, ha servido a la ministra para arremeter duramente contra la formación: "Cuando se saltan el Reglamento de esta Cámara y no cumplen las normas, están deteriorando las instituciones y con ello debilitando al Estado".

Isabel Rodríguez le ha espetado a la diputada Macarena Olona que en Vox no están "tan lejos de los independentistas a los que critican" . Les ha reclamado que "dejen atrás la nostalgia de la Inquisición y la persecución" y respeten a los medios de comunicación y a sus profesionales después de que Olona se encarase en los pasillos del Congreso con una periodista que le preguntó por el altercado del insulto.

La pregunta de Olona a Isabel Rodríguez estaba inicialmente prevista para la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, "la ministra comunista" como la llama Vox. "Como usted no es competente no le puedo exigir que deje de preocuparse tanto por sus estilismos y se preocupe más de abrir al público las oficinas del SEPE", le ha dicho a Rodríguez antes de sugerirle que dimita para no ser responsable de la "traición" a España del Gobierno de coalición.