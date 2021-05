El Gobierno anuncia que con los indultos hará "lo mejor para el interés de España"

El Gobierno intenta enfriar el debate abierto sobre la concesión o no de indultos a los líderes catalanes condenados por el procés. "No hay novedad. Estamos en trámite de recabar informes. Cuando tengamos esa información, el Gobierno tomará la decisión que corresponda dentro de sus prerrogativas ". La respuesta, de manual, de la ministra portavoz, María Jesús Montero, refleja el escaso interés de Moncloa por anticipar un pronunciamiento tan delicado como ese. Pero también la determinación de hacer valer su margen de actuación llegado el caso.

"Siempre haremos lo que consideremos mejor para el interés de España ", ha afirmado Montero ante la inssitencia de los periodistas por saber cual va a ser la postura final del ejecutivo. "Respetando la legalidad vigente”, ha añadido a modo de coletilla. Como queriendo remachar que tan legal es que no concedan los indultos como que decidan finalmente aprobarlos.

"El Gobierno va a velar siempre por interés general. Y no hay nada que comentar porque, aunque todo el mundo dice que es inminente, la información no ha llegado. No voy a especular. Cuando llegue el momento se comunicará la decisión". Montero, que comparecía tras el consejo de ministros consciente de que el tema del día (lo será previsiblemente de los próximos meses) iba a ser este, se ha mostrado singularmente escueta en sus explicaciones.