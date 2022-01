El Gobierno aplaza la aprobación de la ley de vivienda a la espera de un nuevo informe del CGPJ

El citado informe es preceptivo, pero no vinculante. El primer borrador lo redactó el progresista Álvaro Cuesta, pero no contó con el respaldo de la mayoría de vocales que componen el pleno, por lo que ahora habrá que redactar uno nuevo . Una tarea que va a recaer en dos nuevos ponentes, previsiblemente de perfil conservador, y está previsto que se vote de nuevo a finales de mes.

El Gobierno ha optado por esperar a lo que diga el CGPJ. Por "respeto" institucional, apuntaba la ministra portavoz en una entrevista en La Sexta, para poder "estudiarlo con detalle" y para dar "seguridad jurídica" a la nueva ley que requiere contar con un pronunciamiento previo del Consejo del Poder Judicial, sea favorable o no.

El caso desliza la idea de un nuevo choque entre poderes, el Ejecutivo y el Judicial. Al respecto, la ministra portavoz refrescaba sus reticencias a la forma en que "está compuesto el CGPJ, no por las personas si no porque lleva caducado tres años". Es una situación "anómala", dice. Por ello, aprovechaba la ocasión para invitar de nuevo al PP a que se avenga a cumplir la Constitución facilitando un acuerdo para renovar a sus componente. A juicio de Rodríguez, la continuidad en el cargo de vocales cuyo mandato ha expirado hace años no contribuye a la "reputación" del CGPJ.