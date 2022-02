El Gobierno se asegura la aprobación de la reforma laboral a horas de la votación en el Congreso

En cualquier caso la votación va a ser ajustadísima. Hay tan solo tres votos de deferencia con el bloque del no. Nadie puede permitirse cometer errores. Enfrente, la suma puede llegar hasta 173 diputados. PP, Vox, ERC, PNV, Bildu, Junts per Catalunya, la CUP, Foro Asturias, el BNG y en principio el diputado que abandonó Ciudadanos para pasarse al Grupo Mixto, Pablo Cambronero, votarán en contra.

Poco antes el Gobierno había sumado los cuatro votos del PDeCAT . Su portavoz Ferrán Bel considera que si la reforma no se convalida sería un "golpe moral" al diálogo social sin precedentes y provocaría una "inestabilidad" en el mercado laboral. Recuerda además que se pondría en riesgo la segunda entrega de los fondos europeos de 12.000 millones de euros. Bel lleva a gala de ser el único diputado que votó a favor de la reforma del PP de 2012 y que también lo hará ahora: "Y les aseguro que me siento plenamente coherente".

La vicepresidenta, que ha puesto su empeño personal en esa vía, ha hecho un último llamamiento a los republicanos para sentarse en una mesa a negociar "con seriedad" y defiende que se han presentado propuestas en el marco del diálogo social que no han tenido respuesta. Pero las últimas palabras de Gabriel Rufián han sido claras: "Si no se mueven, si no ofrecen nada, nosotros no nos podemos mover", ha enfatizado el portavoz de ERC que arremete contra el Gobierno por haberles planteado "un trágala".