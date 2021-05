El Gobierno avisa de que la reforma de la Constitución sobre discapacidad no abre ningún proceso constituyente

"No es en lo que estamos, no es en lo que está el Gobierno ni de lejos", ha afirmado Calvo. ERC ha planteado la necesidad de llevar a cabo reformas de más calado. Según ella, "dar vueltas" con esto es "un asunto recurrente para la parte que quiera usarlo, en función de sus ideas políticas, como es lógico". Ha defendido que ese debate no puede impedir que se planteen los cambios puntuales de la Constitución que se consideren necesarios. "Si esto es así, no hacemos nada, no haríamos nada nunca, porque tendríamos que planteárnoslo todo", ha apostillado.