El Gobierno advierte ante el 8M: "No es momento de concentraciones masivas"

Ante la inminencia del 8-M y el debate sobre la movilización feminista en las calles, el Gobierno ha querido lanzar un mensaje: “ No es momento de concentraciones masivas que no permitan mantener distancias ”, ha dicho la ministra portavoz, María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros.

Movilizarse con "imaginación"

A su juicio, “no pierde ni un atisbo de fuerza la reivindicación por que no podamos salir a las calle a defender nuestros derechos todas juntas”. Lo que la ministra no cree que se puede consentir, en ningún caso, es que si las mujeres son capaces de hacer compatible su libertad y el derecho a la salud, y renuncian de alguna manera a manifestaciones masivas, que haya otros colectivos que pretendan salir a la calle ese día con otras causas distintas.