El Gobierno se desmarca de Garzón y apoya al sector ganadero

El Gobierno no quiere pisar más charcos y se desmarca de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón , sobre las explotaciones ganaderas, el pasado 26 de diciembre en el diario británico 'The Guardian'.

Si bien no ha entrado a valorar las críticas del presidente aragonés, Javier Lambán, en las que ha pedido que Garzón "no puede ser ministro ni un día más", la ministra ha recalcado que las palabras de Garzón no corresponden con la postura del Ministerio de Consumo. "En la propia entrevista no marca ninguna posición del Gobierno, son a título personal, no es la primera vez que lo hace", ha enfatizado.