El Gobierno, en vilo: ERC y PNV mantienen su órdago de vetar los Presupuestos

El Gobierno de Pedro Sánchez va a sufrir hasta el último minuto. Sus principales aliados parlamentarios, ERC y PNV, mantienen su amenaza de presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado , los que el Ejecutivo ha bautizado como los de "la recuperación justa" para no dejar a nadie atrás en la salida de la crisis . A las dos de la tarde finaliza el plazo para que los grupos de la oposición registren en el Congreso sus vetos a los PGE.

El presidente Pedro Sánchez hizo un último llamamiento a los grupos para que antepongan los intereses del país y apoyen unos Presupuestos que, a su juicio, consolidarán la recuperación, tienen una inversión social sin precedentes y servirán para vehicular los fondos europeos . Según él, los ciudadanos quieren "estabilidad y avances sociales". El Gobierno va a apurar la negociación hasta el final, en las últimas horas ha apretado el acelerador, se han intensificado los contactos y el intercambio de papeles para amarrar unos votos imprescindibles. El acuerdo puede llegar in extremis.

Si los republicanos catalanes y los nacionalistas vascos presentan una enmienda, la mantienen hasta el final y se vota el próximo jueves 4 de noviembre, las cuentas públicas para 2022 corren peligro y podrían ser devueltas al Gobierno . Eso significa que el nuevo Presupuesto no entraría en vigor el 1 de enero y se tendría que prorrogar el actual.

A estas alturas, y tras semanas de conversaciones, el Ejecutivo no tiene asegurados los apoyos suficientes para el primer examen del Presupuesto, la votación de las enmiendas a la totalidad que ya están confirmadas del PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, Foro Asturias y la CUP. Además de ERC y el PNV, también está barajando enmienda Coalición Canaria. El resto de fuerzas minoritarias no presentarán un veto, pero se unen a una crítica unánime que comparten todos los partidos que conforman la llamada mayoría de la investidura, los que convirtieron a Sánchez en presidente del Gobierno.