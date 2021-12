Gobierno y ERC llegan a un acuerdo en la Ley Audiovisual que facilita la aprobación de los Presupuestos en el Senado

Una vez alcanzado ese pacto, el Gobierno admitió que no se podía obligar a las plataformas extranjeras como Netflix o HBO a cumplir la cuota porque no tenían su sede en España y la normativa de la Unión Europea lo impedía. Fue en ese momento cuando Esquerra decidió amenazar los Presupuestos en el Senado con la presentación de varias enmiendas. Durante todo este tiempo no han parado las negociaciones entre las dos partes.