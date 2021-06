El Gobierno excluye de su plan de indultos a Puigdemont y contempla admitir a Junqueras en la Mesa de Diálogo

Ambas previsiones se deducen de lo dicho por la ministra portavoz del Gobierno en su comparecencia tras el Consejo de Ministros de este martes. María Jesús Montero no ha confirmado que vaya a haber indultos para los condenados del procés, pero su discurso ha sido tan trasparente como el que vienen manejando el presidente y el resto de ministros sobre el asunto. La decisión “va a estar inspirada por valores de concordia, convivencia”. “El Gobierno asume los temas con responsabilidad para que no se enquisten”… y esas cosas. Así que, desde esa perspectiva, a Montero le han preguntado qué pasará con Puigdemont si se confirma que hay medidas de gracia.

La respuesta ha sido clara: “En el caso de Puigdemont el Gobierno siempre ha dicho que tiene que ser juzgado”, ha afirmado Montero. Con transparencia y “todas las garantías procesales”, ha precisado. Pero eso: no hay opción de indulto para alguien que no ha pasado por el banquillo y, por tanto, no tiene una condena en firme. "No es de recibo que una persona se haya escapado para no hacer frente a ese juicio”, ha enfatizado la portavoz.