El Gobierno exige a Casado que no "boicotee" el Tribunal de Cuentas y proceda a su renovación

Con el Tribunal de Cuentas y su reclamación de 5,4 millones de euros a los líderes independentistas del procés en el centro de la polémica, y con los partidos independentistas pidiendo un gesto a Pedro Sánchez sobre ese órgano, el Gobierno se sacude la presión cargando contra el PP . Dice la ministra portavoz, María Jesús Montero que el Ejecutivo respeta las resoluciones del Tribunal y no se pronuncia sobre ellas, pero destaca que "no es un órgano judicial, sino constitucional" y sus fallos pueden ser impugnados por la vía judicial.

"No es de recibo. Es una actitud tremendamente antidemocrática del PP por no cumplir el mandato constitucional. Un partido no puede ejercer el veto amparándose en excusas", ha dicho Montero que ha recordado que los populares ya tienen bloqueados otros órganos como el Defensor del Pueblo o el CGPJ. En Moncloa se temen "lo peor" y que el Tribunal de Cuentas se una a esa lista. "Es inconcebible", afirma la portavoz.