El Gobierno intensifica la negociación de la reforma laboral con la esperanza puesta en el PNV

El día 3 está cada día más cerca y el Gobierno redobla la presión sobre todos los partidos para que convaliden la reforma laboral en el Pleno del Congreso de este jueves. Los contactos se intensifican a varias bandas cuando faltan pocas horas para la votación. Se está explorando el margen de todas las partes para llegar a un acuerdo, aunque nadie levanta sus líneas rojas . PSOE y Podemos, en clara pugna por las alianzas parlamentarias que permitan aprobar el decreto, necesitan sumar votos a sus 154 diputados y ahora mismo con los socios de investidura situados en el no solo queda la vía de Ciudadanos y el resto de partidos minoritarios que conforman una mayoría muy ajustada. La esperanza está en que el PNV module su postura .

Este martes el ministro se verá con los sindicatos. El líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas progresistas "a elevar un poco la vista" y no cometer "una torpeza histórica" . Un mensaje directo para ERC, PNV, Bildu y BNG. Alerta a esas fuerzas aliadas del Gobierno de las consecuencias futuras que puede tener dejar abierta la puerta a que partidos liberales o de centroderecha se "apropien" de esa política.

Es una advertencia sobre la posibilidad de que Ciudadanos sea quien salve la reforma laboral. Inés Arrimadas ha vuelto este lunes a ofrecer su apoyo siempre y cuando no haya ninguna modificación.

Esos nueve votos naranjas están provocando ciertas tensiones soterradas entre los dos socios del Gobierno. El ala socialista no descarta ningún voto. "Nuestra posición es contar con el mayor número de votos posibles y en eso vamos a trabajar de aquí al jueves", ha dicho el portavoz del PSOE Felipe Sicilia desde la sede de Ferraz.

En el Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, era todavía más clara y apostaba por no tener "ningún tipo de complejo" en aceptar los votos de nadie. Ella, desde luego, no estaría incómoda: "No, ¿por qué? cuantos más votos haya, mejor", aseguró en una entrevista en Onda Cero.