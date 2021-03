El Gobierno intenta blindar sus relaciones con ERC y la mesa de diálogo en Cataluña de la peripecia judicial de Puigdemont

La cuestión ahora para Moncloa es trazar un cortafuegos que evite que las peripecias judiciales de Puigdemont deterioren la relación del Ejecutivo de Pedro Sánchez con potenciales socios como ERC; que bloqueen la reanudación de conversaciones para buscar salida al conflicto catalán -la llamada mesa de diálogo- ; y que, incluso, afecten al clima PSOE-Podemos en el Gobierno de coalición. Los de Pablo Iglesias, en Europa, no han coincidido con los socialistas y han votado en contra de que se levanta la impunidad de Puigdemont.

Montero ha puesto todo su empeño en separar lo de Puigdemont de todos estos otros frentes. Acerca de ERC, ha asegurado que no considera una "amenaza" el que su portavoz en el Congreso haya dicho que está “harto”. Comprensiva, ha interpretado que las palabras de Rufián expresan el "malestar lógico" de ERC por la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresidente catalán. "No va a afectar para nada" a las relaciones entre el PSOE y ERC, se ha atrevido a aventurar, ya que entiende que Rufián no pretende otra cosa que "poner en valor su opinión".