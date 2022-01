El Gobierno intenta sin éxito sofocar el incendio desatado por Garzón y las macrogranjas

Un días más, un intento más del Gobierno por no chamuscarse en la polémica desatada en torno a las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la carne de las macrogranjas españolas. Un incendio que supera ya la semana de duración y no tiene visos de extinguirse. "No va más allá", señalaban este martes fuentes de Moncloa con respecto a la polémica. Sonaba a un intento de relativizar el caso o de dar la página por casi pasada. Enfrentado, sin embargo, a toda evidencia.