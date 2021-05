El Gobierno no cambiará ninguna ley a pesar del reproche de sus socios por el "caos" tras fin del estado de alarma

No habrá plan B, ni marco jurídico alternativo ni reformas legales . El 9 de mayo se acabó el estado de alarma y así se va a seguir a pesar de la incertidumbre creada en varias comunidades autónomas donde los tribunales han adoptado decisiones diferentes. "El Gobierno no está preparando ninguna norma ni ningún cambio normativo" , ha dejado claro la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra.

Esa "inacción" del Gobierno ha provocado las críticas de sus socios parlamentarios . Reprochan a Pedro Sánchez "la descoordinación" y el "caos" generado en todos los territorios. Pero el PSOE no se mueve ni un milímetro de lo que ha marcado el presidente del Gobierno en última instancia. Todo se fía a la vacunación y a una fecha, en 100 días se alcanzará la inmunidad de grupo . Los buenos datos de proceso de vacunación, dicen, y la fase en la que se encuentra la pandemia permiten poner fin a la medida excepcional que supone el estado de alarma porque "lo peor ya ha pasado" .

Un "arsenal" de instrumentos jurídicos

"No vamos a modificar una ley ordinaria para convertirla en excepcional para limitar derechos fundamentales de manera general ", defiende Lastra que subraya que hay un "arsenal" de instrumentos jurídicos en manos de las comunidades autónomas para hacer frente a la nueva situación. La número dos del PSOE cita la ley de Salud Pública , la ley de seguridad nacional y el "papel fundamental de los jueces".

En ese punto ha recordado que el PP de Pablo Casado votó dos veces en contra y se abstuvo en la última prórroga de alarma con un c omportamiento "irresponsable" durante toda la pandemia. "Le ha interesado más luchar contra el Gobierno que contra el virus", ha denunciado Lastra.

Reproche unánime de los socios

El Gobierno no va a hacer nada a pesar de que sus aliados en el Congreso, desde el PNV hasta ERC pasando por Bildu o Más País le hacen responsable de la situación de "incertidumbre" y del "caos".

El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, le ha echado en cara al Ejecutivo que no haya puesto encima de la mesa ninguna medida para proteger a los ciudadanos cuando acabase la alarma. Para el republicano, las elecciones en Madrid han influido en la decisión de no imponer más restricciones. "No se puede pasar de 0 a 100 así", ha lamentado Rufián.