El Gobierno aprueba este martes los indultos a los condenados por el proceso independentista catalán

Será este martes cuando el Consejo de Ministros apruebe una de las medidas más anticipadas, polémicas y políticamente arriesgadas de la legislatura: los indultos a los nueve líderes del proceso independentista catalán de 2017 que siguen en la cárcel condenados por sedición . Los otros tres condenados por el Tribunal Supremo no llegaron a ingresar en prisión tras el juicio y ya han cumplido sus penas.

Los indultos será parciales, sólo eliminarán las penas de prisión, no las de inhabilitación y podrán suspenderse si los indultados reinciden, según ha podido saber NIUS. El líder de ERC, Oriol Junqueras, que lleva encarcelado más de tres años y medio de sus 13 años de condena, saldrá de la prisión de Lledoners, pero no podrá ejercer ningún cargo público hasta 2031, porque en el indulto no se eliminará la pena de inhabilitación. El resto de los condenados también seguirá cumpliendo unas penas de inhabilitación que tienen la misma duración que sus condenas de cárcel (entre los 9 años y los 13 años de prisión).