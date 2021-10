Gobierno y PP confirman la celebración de un primer contacto para renovar los órganos constitucionales

El Gobierno ha replicado que su opción no pasa por una "renovación a la carta" y que el mandato constitucional de proceder a la renovación de cargos no se puede cumplir solo en parte. Aún así, el ministro de Presidencia se ha hecho eco inmediato de la oferta de Casado, y ha llamado al secretario general del PP, Teodoro García Egea, con el resultado descrito: una primera reunión de la que por el momento no han trascendido más detalles. Pero que supone un cambio casi radical con respecto al panorama anterior de bloqueo absoluto.