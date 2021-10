El Gobierno y el PP pugnan por no asumir el 'marrón' del bloqueo del CGPJ

El Gobierno respondía con celeridad a una ofensiva cuidadosamente preparada desde Génova, con factor sorpresa incluido, en la que los diputados populares, uno tras otro, desde sus escaños exigían públicamente una respuesta inmediata a su mano tendida. “Se han quedado sorprendidos y descolocados. Sánchez no ha sabido reaccionar y Pablo ha tomado la iniciativa política”, se felicitaban después desde la dirección nacional del PP. Después de sentenciar que “España se encamina a la quiebra” en una entrevista en El Mundo, que ha provocado fuertes críticas por su tono apocalíptico, Pablo Casado intenta con esta jugada colocarse de nuevo el traje de hombre de Estado , y de única alternativa frente a Pedro Sánchez. Y de paso desprenderse del sambenito del no a todo que le está pasando factura en las encuestas.

En Génova creen que le ha metido un gol al Gobierno, y que ahora la pelota está sobre el tejado de Sánchez. “Han aceptado la mano tendida de Pablo porque no les quedaba otra”, aseguran. Pero ¿qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial? Es la clave de bóveda de la negociación, pero no entra en la oferta del Partido Popular.

No piensan ceder un milímetro en sus posiciones. O se avanza en su mantra de que sean “los jueces los que elijan a los jueces”, o no hay nada que hacer. “A nosotros no nos van a mover de la independencia judicial”, le decía Pablo Casado, por enésima vez, a Sánchez. “No aceptamos presiones y no nos vamos a bajar del burro”, remachan desde el entorno de Casado.