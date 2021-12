El Gobierno, ante el reto de que sus socios en el Congreso no desbaraten la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios

Aprobarlo por decreto, es decir, sin enmiendas, supondría una entrada en vigor más rápida. Ahora, los socios del Gobierno de coalición trabajan ya para que el trámite parlamentario no tire por tierra la delicada relación con los empresarios que insisten en que "lo pactado no se toca".

En la parte del PSOE, el portavoz Felipe Sicilia ha reconocido que aún no está claro que se pueda aprobar sin enmiendas, aunque ha pedido que no las haya porque la reforma "nace desde el acuerdo y desde el consenso".

Dos de los socios prioritarios del Ejecutivo, ERC y Bildu mostraron desde el primer momento su decepción con el acuerdo para la reforma laboral. Para empezar, porque no es una derogación, y para seguir, porque no se ha contado con ellos en la negociación.

Los republicanos catalanes y los abertzales han anunciado contactos entre los incluyen a Más País y al BNG -también escépticos- para acordar enmiendas que corrijan determinados puntos. Reprochan que no se han recuperado derechos, que no se ha tocado el abaratamiento de los despidos que supuso la reforma de Rajoy.

Y entre dos aguas, Cs, que no ha aclarado si apoyará o no la reforma. Su portavoz, Edmundo Bal, no ha querido desvelar cuál será su voto. Ha reconocido que algunas cosas le gustan y que otras no, pero pese a la insistencia de los periodistas en su rueda de prensa en el Congreso, ha aguantado el tirón, y ha mantenido la incertidumbre. Eso sí, la valoración a priori, dice Bal "es negativa".