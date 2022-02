El Gobierno saca adelante la reforma laboral por un voto y sin el apoyo de sus socios pero éstos le prometen estabilidad

Fuentes de Esquerra consideran que la foto de Yolanda Díaz, -incapaz de sumar a los aliados para su gran proyecto-, es mala pero no creen que la votación marque un punto de inflexión en el desarrollo de la legislatura. El propio Gabriel Rufián, desde la tribuna, ha tranquilizado al Gobierno: "Hoy no se acaba el mundo. Algunos lo creen, pero no se acaba. Mañana tendremos que seguir hablando, porque al menos nosotros somos muy conscientes de la alternativa". Lo ha dicho mirando al banco azul. "La legislatura no acaba hoy", ha afirmado Joan Baldoví espantando el fantasma de un cambio de rumbo. "Desde mañana tocará rehacer el bloque de la investidura", proclama Bildu. "Vamos a seguir contando con el bloque de izquierdas", sostiene el PSOE.