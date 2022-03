El Gobierno salva el primer examen de la Ley de Vivienda en el Congreso con los votos de ERC

En una nota hecha pública por el partido republicano se asegura que existe "un acuerdo firmado" con el Gobierno para garantizar el respeto "escrupuloso al marco competencial" en materia de vivienda y la negociación con las fuerzas parlamentarias progresistas. Insisten eso sí en que a día de hoy la ley no respeta ese marco que tienen "de forma exclusiva" las comunidades autónomas. Avisan además de que su voto "no supone en ningún caso la validación de la ley" y que ahora habrá que abrir un "intenso" periodo de negociación.

La decisión la ha anunciado la portavoz de ERC, Pilar Valluguera, desde la tribuna donde ha reiterado la advertencia "pública y solmene" al Gobierno. "No comprometemos nuestro voto futuro", si en la tramitación hay invasión competencial o no se producen avances en derechos sociales. "No tienen los votos para legislar a su antojo, no los tienen", ha proclamado la diputada que recuerda al Ejecutivo que no ostenta la mayoría absoluta en el Congreso.