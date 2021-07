El Gobierno se enreda en el debate de una reforma legal que permita un referéndum en Cataluña

¿Habrá o no referéndum de autodeterminación? ¿Se votará, o no? ¿ Qué se votara , si llega a votarse? ¿ Quién lo hará?

La firmeza con la que Sánchez ha pretendido espantar el fantasma de una consulta de autodeterminación , -habló incluso del “absurdo” de defender un derecho que no existe- contrasta, sin embargo, con la naturalidad con la que algunos de sus ministros han deslizado la idea de que el proceso de diálogo desembocará en una votación . Sin acabar de precisar ninguno el ¿sobre qué? ni el ¿quién?.

A la vicepresidenta Carmen Calvo le preguntaron, en concreto, por la disposición del Gobierno a un referéndum consultivo de los que regula el artículo 92 de la Constitución. Y no dijo que no. Más bien al contrario. “Todo lo que pueda estar en el marco de la legalidad constitucional forma parte de la política del país”, fue la respuesta, abierta, que dejó en Radio Nacional. Apostilló, eso sí, que no hay urgencia: “No estamos en eso”.