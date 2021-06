El Gobierno y sus socios dan el primer paso en el Congreso para despenalizar las injurias al rey

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra , se ha referido al debate a través de Twitter. "No se puede defender la libertad y a la vez mantener las injurias a la corona o la ofensa a los sentimientos religiosos", ha escrito.

El PSOE ofrece consenso

Los socialistas han querido lanzar un mensaje de tranquilidad y han garantizado que "no se trata de desproteger a nadie". "No es impunidad", "no hay indefensión", ha afirmado Elorza que reivindica un equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al honor para tipificar los delitos con proporcionalidad.