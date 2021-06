El Gobierno y sus socios tumban la comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre los indultos

Los indultos monopolizan el debate político, pero no se debatirán en un Pleno monográfico en el Congreso. El PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios han tumbado la propuesta del PP para que Pedro Sánchez explicase en la Cámara la concesión de la medida de gracia para los presos independentistas .

La carta de Oriol Junqueras admitiendo que los indultos a los presos del 1 de octubre pueden "aliviar el conflicto" y que la vía unilateral no es viable sigue marcando la agenda. Las posiciones de los bloques no se han movido ni un milímetro a pocos días de la manifestación de Colón que reunirá en la calle a la derecha.

Para los populares la carta del líder de ERC no cambia nada porque no es nuevo. Siguen existiendo razones para manifestarse este domingo. "Seguimos teniendo los mismos motivos y más motivos porque la música sigue siendo la misma y el guión que se puede ver en esa carta responde a una película que ya hemos visto en otras ocasiones", ha proclamado Gamarra. El PP sostiene que los independentistas no se han arrepentido ni aceptan la Constitución.