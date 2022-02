El Gobierno y sus socios tumban la proposición del PP para suprimir el Ministerio de Consumo

En concreto, el Pleno del Congreso ha abordado esta tarde una proposición no de ley de los 'populares', que ha defendido la diputada Carmen Riolobos argumentando que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, es "irresponsable, incompetente" y "no defiende a los consumidores, sino que crea problemas, no tiene agenda ni casi actividad y se ha empeñado en dañar la reputación de sectores estratégicos que son importantísimos para la creación de empleo" en España.