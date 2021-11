El Gobierno tantea a Ciudadanos para negociar la ley de memoria histórica ante la falta de apoyos de sus socios

La ley de memoria histórica, uno de los proyectos prioritarios para el Gobierno , no tiene ahora mismo los apoyos suficientes para salir adelante en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo y el PSOE han puesto el acelerador a las negociaciones. ERC se mantiene en el "no" y ha presentado junto al resto de partidos independentistas una batería de enmiendas que entre otras cosas exige la supresión del título de rey . Una enmienda inasumible para el PSOE que ya ha avanzado su rechazo.

ERC negocia con el Ejecutivo esta ley en paralelo a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, pero reconoce que ahora mismo esas conversaciones están "encalladas". Ante la posibilidad de que Ciudadanos apoye el texto, presiona a Unidas Podemos para que no "trague" con esa posibilidad.

Entre las exigencias de los republicanos está declarar "ilegal" el régimen franquista, que se contemplen compensaciones económicas por las incautaciones durante la dictadura o que se reconozca la responsabilidad de la cúpula de la Iglesia Católica y de algunas empresas que colaboraron con el régimen. "Todo esto de momento no pasa y estamos en un no bastante claro", dice Rufián que apuesta por sacar adelante la ley con "partidos históricos" como el PSOE, ERC, PNV y el PCE y no con una formación "de derechas" como Ciudadanos.